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        Artvin Valisi Ünsal'dan kadın personele karanfil

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele karanfil hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:15
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        Artvin Valisi Ünsal'dan kadın personele karanfil
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele karanfil hediye etti.

        Valilikte görevli kadın personeli ziyaret eden Ünsal, "Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynamaktadır." dedi.

        Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı personele karanfil armağan etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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