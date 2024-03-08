Artvin Valisi Ünsal'dan kadın personele karanfil

Valilikte görevli kadın personeli ziyaret eden Ünsal, "Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar bir rol oynamaktadır." dedi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele karanfil hediye etti.

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