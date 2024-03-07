Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Artvin'de konuştu:

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz, 'adil belediyecilik' diyoruz, 'şeffaflık' diyoruz. 'Kirli ilişkilerimiz yok' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Artvin'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz, 'adil belediyecilik' diyoruz, 'şeffaflık' diyoruz. 'Kirli ilişkilerimiz yok' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Arhavi ilçesinde esnafı ziyaret ederek seçimlerde partisinin Arhavi Belediye Başkan adayı Abdülkerim Akkaya'ya destek isteyen İnce, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kemalpaşa ilçesindeki ziyaretlerinin ardından da parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden İnce, "Biz ne demleneniz ne de yemlenen." dedi.

        Vatandaşın "AK Parti'ye de CHP'ye de muhtaç olmadığını" ifade eden İnce, "Biz bunlara mecbur değiliz. Üçüncü bir yol var. Memleket Partisi var, biz varız." diye konuştu.

        İnce, öğretmenliğe 1986'da Artvin'in Borçka ilçesinde başladığını anımsatarak, "İlk maaşımı Borçka'dan aldım, şimdi de ilk belediyeyi Artvin'den almak istiyorum. Ecevit 1987'de Bayrampaşa'da bir belediye aldı, sonra yürüdü iki kere başbakan oldu. Ecevit'e, 'Oyları bölüyorsun' diyenler hala bir şey olamadı. Bu yalan rüzgarından çıkalım. Bu korkutma rüzgarından çıkalım. İktidar da korkuyla oy almak istiyor, muhalefet de korkuyla oy almak istiyor. Biz, 'adil belediyecilik' diyoruz, 'şeffaflık' diyoruz. 'Kirli ilişkilerimiz yok' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        "İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek lazım" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gelin bana yardımcı olun, her şey bir adımla başlar. Ben 11 yaşındayken, 'Büyüyünce milletvekili, başbakan olacağım' derdim. 38 yaşında milletvekili oldum. 'Memleket Partisi senin paran yok, pulun yok nasıl olacaksın?' Evet benim param pulum yok, hazine yardımı yok, belediye yardımı yok ama milletin vicdanı var. Türkiye'yi geziyorum en çok duyduğum laf, 'Muharrem İnce sen haklıymışsın.' En fazla duyduğum laf bu."

        İnce, partisinin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz'a destek istedikten sonra temaslarına Ardanuç ilçesinde devam etti.

        Ardanuç'ta esnafı ziyaret ederek partisinin Belediye Başkan adayı Adil Gürbüz'e seçimlerde oy isteyen İnce, gazetecilere Artvin'deki temasları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "Ana muhalefet partisinin grup başkanvekili çıkıyor; 'Ben belediye başkanı olduğumda herkes içeri girebilir ama DEM Partililer giremez' diyor." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

        "Genel başkan açıklama yapıyor; 'Dil sürçmesi oldu' diyor. Grup başkanvekili tekrar açıklama yapıyor; 'Dil sürçmesi olmadı, ben bilerek söyledim' diyor. Bugün İstanbul Belediye Başkanı; 'Ya başka partiye git ya da kendine iş bul' diyor. Memlekette insanlar domates alamazken, kıvırcık alamazken, sofrada aş yerine taş kaynarken, tencerede et yerine dert pişerken ana muhalefet partisinin de geldiği durum bu. Biz de Ecevit'in sabrıyla üçüncü bir yol sunmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan'ın babasının cenaze t...
        Artvin Valisi Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan'ın babasının cenaze t...
        Hayallerinin peşinden giden kadın vali yardımcısının hedefi milli paraşütçü...
        Hayallerinin peşinden giden kadın vali yardımcısının hedefi milli paraşütçü...
        AFAD Artvin İl Müdürü Şenlioğlu'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        AFAD Artvin İl Müdürü Şenlioğlu'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        Artvin'de ladin ağaçlarının kurumasına neden olan sekiz dişli kabuk böceğiy...
        Artvin'de ladin ağaçlarının kurumasına neden olan sekiz dişli kabuk böceğiy...
        Artvin Valisi Ünsal'dan Artvin Fen Lisesi'ne ziyaret
        Artvin Valisi Ünsal'dan Artvin Fen Lisesi'ne ziyaret
        Artvin'e özgü tıbbi aromatik bitkiler gastronomiyle buluşturuluyor
        Artvin'e özgü tıbbi aromatik bitkiler gastronomiyle buluşturuluyor