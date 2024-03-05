Artvin Valisi Ünsal'dan Artvin Fen Lisesi'ne ziyaret

Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini de dinleyen Ünsal, "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Daha güçlü yarınlara eğitimli genç nesillerle ulaşabiliriz." dedi.

Okul idarecilerinden bilgi alan Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

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