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        Artvin Valisi Ünsal'dan Artvin Fen Lisesi'ne ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:28
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        Artvin Valisi Ünsal'dan Artvin Fen Lisesi'ne ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Okul idarecilerinden bilgi alan Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

        Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini de dinleyen Ünsal, "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Daha güçlü yarınlara eğitimli genç nesillerle ulaşabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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