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        Artvin'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

        Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:05
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        Artvin'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
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        Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Başoba köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hopa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü.

        Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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