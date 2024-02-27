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        Artvin'de ahır ve samanlık yandı

        Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:36
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        Artvin'de ahır ve samanlık yandı
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        Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapı zarar gördü.

        Merkeze bağlı Sarbudak köyünde, Ergül Erim'in çevre temizliği için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle kendisine ait altı ahır olan samanlığa sıçradı.

        Samanlığın otla dolu olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında Erim'e ait altı ahır, üstü samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi, 5 ton samanın da yandığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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