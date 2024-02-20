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        Vali Ünsal, Artvin Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:45
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        Vali Ünsal, Artvin Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleriyle bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

        Vali Ünsal, Dernek Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

        Devletin tüm imkanları ile şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Ünsal, "Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

        Yavuzdemir ise devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız hissettirmediğini ifade ederek, gösterdiği ilgi dolayısıyla Vali Ünsal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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