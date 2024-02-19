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        Antarktika'dan dönen bilim insanı deneyimlerini Artvin'de öğrencilerle paylaştı

        TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden kaptan yüksek mühendis Sinan Yirmibeşoğlu, katıldığı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki deneyimlerini Artvin'deki öğrencilerle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:17
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        Antarktika'dan dönen bilim insanı deneyimlerini Artvin'de öğrencilerle paylaştı
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        TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden kaptan yüksek mühendis Sinan Yirmibeşoğlu, katıldığı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki deneyimlerini Artvin'deki öğrencilerle paylaştı.

        Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kutup Araştırmaları ve İklim Değişikliği" konulu söyleşiye katılan Yirmibeşoğlu, 2017'den beri kutuplarla ilgili sürekli yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

        Yirmibeşoğlu, 2017'den beri Türkiye'nin kutuplarda yürüttüğü tüm çalışmalarda yer aldığını belirterek, "Hem Kuzey Kutbu'nda hem de Güney Kutbu'nda çalışmalar yapıyoruz. Ne yazık ki iklim değişikliğine oralarda çok şahit oluyoruz. Kuzey Kutbu'nda çok hızlı şekilde ısınmalar artıyor. Kuzey Kutbu'nda günümüzün en büyük tehlikelerinden biri yaşanıyor. Buzullar çok hızlı şekilde eriyor." dedi.

        Kutuplarda farklı meslek gruplarından kişilerin çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Yirmibeşoğlu, Antarktika'dan 4 Şubat'ta döndüğünü, 30 kişilik Türk ekibinin şu an Antarktika'da olduğunu aktardı.

        Yirmibeşoğlu, asıl mesleğinin gemi kaptanlığı olması dolayısıyla dünyanın pek çok yerini gezdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gemilerin denizleri kirlettiğine şahit oldum ve bunu önlemek için gemi kirliliğini azaltacak çalışmalara yöneldim. Girdiğim bu yolda kutup araştırmacılığına kadar geldim ve kendimi kutuplara adadım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Antarktika'ya yaptığı ilk sefer ekibin fotoğrafını ben çektim. Her yıl yeni bir şey öğrendim, keşfettim. 2019 yılında ülkemizin diğer ülkelerden bağımsız ilk Kuzey Kutbu seferini de biz yaptık. Bu seferde de yer aldım."

        İnsanın merakı ve hayalinin peşinden gittiği zaman her şeyi başarabileceğini vurgulayan Yirmibeşoğlu, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

        "TÜBİTAK'ın iki proje yarışması var, biri iklim değişikliği, diğeri de kutuplar. Eğer bu yarışmaya güzel fikirlerle proje hazırlarsanız yeni şeyler öğrenirsiniz, finale kalırsanız sizlere yeni ufuklar açılır. TÜBİTAK'ta staj olabilir, farklı kurumlarda çalışma olabilir. Bunların hepsi sizin merakınıza kalmış durumda. Bilim insanı olmak, araştırmacı ruha sahip olmaktır. Hangi mesleği isterseniz isteyin, bilim insanı olabilirsiniz."

        Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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