Artvin'de köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Artvin'de 9 köye kar, 1 köye de heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 6 -7 Şubat'ta etkili olan kar nedeniyle 129, heyelanlar dolayısıyla da 66 köy yolunun ulaşıma kapandığı anımsatıldı.

Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için 150 personelin 125 iş makinesi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında kapalı 195 köy yolundan 185'inin ulaşıma açıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kar nedeniyle 9 köy yolumuz, heyelan nedeniyle de 1 köy yolumuz ulaşıma kapalıdır. Yolların açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kurumumuz bu çalışmaların yanı sıra birçok köyde elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle oluşan elektrik kesintilerinin giderilmesi için arızanın oluştuğu noktalarda da yol açma çalışması yapmıştır. Köy merkezlerine ulaşımın sağlanmasının ardından mahalle aralarında da heyelan ve kar temizliği yapılarak vatandaşlarımızın kesintisiz ulaşım yapması sağlanacaktır."