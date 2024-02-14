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        Artvin Hopaspor yöneticilerinden Vali Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:28
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        Artvin Hopaspor yöneticilerinden Vali Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Hopaspor yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

        Vali Ünsal, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akkaya, yönetim kurulu üyeleri Rıfat Acar, İbrahim Koyuncu ve İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Çakır'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ünsal, Artvin Hopaspor Kulübü'nün kenti futbolda en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

        Hedeflerinin 2. lige yükselmek olduğunu belirten Akkaya ise "Ligde istediğimiz üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. Teknik ekibimize ve takıma güveniyoruz. Taraflarımız maçlarımıza her zaman büyük ilgi gösteriyor. Bizim maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Tüm Artvinlilerin bu güzide takıma sahip çıkmalarını istiyorum." dedi.

        Akkaya, ziyaret anısına Vali Ünsal'a isminin yazılı olduğu Artvin Hopaspor forması ve atkı hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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