112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Vali Ünsal'a ziyaret

Çiftçioğlu ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Artvin'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu ve personelini makamında kabul etti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

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