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        112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Vali Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:41
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        112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Vali Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

        Vali Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu ve personelini makamında kabul etti.

        Artvin'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Ünsal, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Çiftçioğlu ise Vali Ünsal'a teşekkür ederek, gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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