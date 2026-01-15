Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Hopaspor Kulübü'nden Kaymakam Arslantürk'e ziyaret

        Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Hopaspor Kulübü'nden Kaymakam Arslantürk'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk’ü ziyaret etti.

        Çakmakçıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle ziyarette bulunduğu Arslantürk'e kulüple ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Arslantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre önce olağanüstü kongre ile seçilen Çakmakçıoğlu'na başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Yüzyılın Konut Projesi" ile yapılacak konutların hak sahipleri k...
        Artvin'de "Yüzyılın Konut Projesi" ile yapılacak konutların hak sahipleri k...
        AÇÜ bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak
        AÇÜ bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak
        Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçedeki çalışmaları paylaştı
        Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçedeki çalışmaları paylaştı
        Artvin Hopaspor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Artvin Hopaspor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Ardanuç'ta tellere takılan baykuşu İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
        Ardanuç'ta tellere takılan baykuşu İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı