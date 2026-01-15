Artvin Hopaspor Kulübü'nden Kaymakam Arslantürk'e ziyaret

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk’ü ziyaret etti. Çakmakçıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle ziyarette bulunduğu Arslantürk'e kulüple ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arslantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre önce olağanüstü kongre ile seçilen Çakmakçıoğlu'na başarılar diledi.

