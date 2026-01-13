Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

