        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:23 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:23
        Artvin'in Şavşat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

        Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.

        Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

