        Artvin Haberleri

        Trabzonspor eski yöneticisi Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:43
        Trabzonspor eski yöneticisi Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi
        Trabzonspor eski yöneticisi Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

        Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik ve Murathan Taşkın’ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sarayoğlu, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, Artvin’de Trabzonspor’a büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

        Sarayoğlu, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

