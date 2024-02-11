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        Artvin Valisi Ünsal çığ altında kalan operatörün ailesini ziyaret etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çığ altında kalan iş makinesi operatörünün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:14
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        Artvin Valisi Ünsal çığ altında kalan operatörün ailesini ziyaret etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, çığ altında kalan iş makinesi operatörünün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Vali Ünsal, Şavşat'ın Karaköy köyünde 6 Şubat'taki yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli Gökhan Yılmaz'ın (35) Ciritdüzü köyündeki ailesini ziyaret etti.

        Operatörün eşi Dilay, babası Reşat ve annesi Nazmiye Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileten Ünsal, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Ünsal, devletin Yılmaz ailesinin her daim yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

        Operatörün kızları Masal (5) ve Öykü Yılmaz'la (1) da ilgilenen Ünsal, ailenin isteklerini dinleyerek gerekenlerin yapılması için ilgililere talimat verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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