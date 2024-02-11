Artvin Valisi Ünsal çığ altında kalan operatörün ailesini ziyaret etti

Operatörün kızları Masal (5) ve Öykü Yılmaz'la (1) da ilgilenen Ünsal, ailenin isteklerini dinleyerek gerekenlerin yapılması için ilgililere talimat verdi.

Ünsal, devletin Yılmaz ailesinin her daim yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

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