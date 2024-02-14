Artvin'de heyelan; kaya parçalarının isabet ettiği TIR, devrildi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları, yola aktı. Kaya parçalarının çarpmasıyla devrilen seyir halindeki TIR'da hasar oluşurken, ulaşıma kapanan Artvin- Ardahan karayolunda, ekipler temizlik çalışması başlattı.

Artvin- Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresi Bağlıca mevkisinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşlar, olay sırasında seyir halinde olan Rahmi Şimşek yönetimindeki 61 K 15860 plakalı demir yüklü TIR'a isabet etti. Çarpmanın şiddetiyle devrilen TIR'da hasar oluşurken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kaya parçalarının düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.