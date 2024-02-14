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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:39
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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
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        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Bağcılar mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri gerekli önlemleri aldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Öte yandan yamaçtan kopan kaya parçalarının Hopa istikametine seyir halindeki Rami Ş'nin kullandığı 61 K 0629 plakalı tıra çarpması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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