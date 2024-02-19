Gazeteci Numanoğlu'nun vefat eden kızının cenazesi toprağa verildi

Calayir için Arhavi Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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