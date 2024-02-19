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        Gazeteci Numanoğlu'nun vefat eden kızının cenazesi toprağa verildi

        Arhavi Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:03
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        Gazeteci Numanoğlu'nun vefat eden kızının cenazesi toprağa verildi
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        Arhavi Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Necmettin Numanoğlu'nun kızı Derya Calayir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki özel hastanede yaşamını yitiren Calayir'in (44) cenazesi, kara yoluyla Artvin'in Arhavi ilçesine getirildi.

        Calayir için Arhavi Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Calayir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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