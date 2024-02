Heyelan korkulu yolda 'siyah tabutlu' eylem ARTVİN'dearalarında esnaf, sürücüler ve STK'ların da olduğu bir grup, 2024'te 50'yi aşkın heyelanın meydana geldiği ve sık sık ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan kara yoluna siyah tabut bırakıp, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti. 'Hakkını helal et Artvin'e gidiyorum', 'Yol ver dağlar yol ver bana', 'Gidip de dönmemek var' yazılı dövizler taşıyan grup, riskli güzergah için kalıcı çözüm istedi. Doğu Karadeniz'de son yıllarda heyelan olayları 3 kat artarken; özellikle Artvin'de sarp yamaçlardan kopan toprak, taş ve kaya parçalarının kara yoluna akması sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Bölgede endüstriyel dağcılar çalışma yürütürken, riskli yamaçlar çelik ağlarla kaplanarak tehlike en aza indirilmeye çalışılıyor. Diğer yandan bir grup, 2024'te 50'yi aşkın heyelanın meydana geldiği ve sık sık ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda eylem yaptı. Esnaf, sürücüler, STK'lar, Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü ile Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği üyelerinden oluşan grup, kara yoluna siyah tabut bırakarak bölgedeki tehlikeye dikkat çekti. 'Hakkını helal et Artvin'e gidiyorum', 'Yol ver dağlar yol ver bana', 'Gidip de dönmemek var' yazılı dövizler taşıyan grup, riskli güzergah için kalıcı çözüm istedi. 'BU YOLLARDA CAN VERDİK, MAL VERDİK' Grup adına konuşan Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Berkay Özcan, kara yolunun can güvenliklerini tehdit ettiğini belirterek, "Burada bu yollarda can verdik, mal verdik. Ödenmesi gereken bedelleri ödedik. Burada STK, birçok siyasi görüşten arkadaşımız ve duyarlı dostlarımız var. Gelen kayalar 'şu partili, bu partili' diye ayırmıyor. Tek bir amacımız var o da yol; yol, medeniyettir. Bu yolun hak ettiğimiz şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu yolu kullanan vatandaşların dışında, bu yolda çalışma yapan ekipler de bu tehlikeyi yaşamaktadır. Sadece bu yollarda ölmek istemediğimizi belirtiyor, sesimizi duyurmak istiyoruz. Yol olmayan bir yerde ne turizmden ne de diğer yatırımlardan söz etmek mümkün değildir. Devletimiz; güçlüdür, büyüktür ve bugün 100 yıllık çok büyük projelere imza atıyor. Bu yolları yapabilecek güçte olduğunu biliyoruz. Yetkililerden, sesimize cevap vermelerini istiyoruz" dedi. 'DESTEK BEKLİYORUZ' Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilgehan Koşar da yolda tesadüfen ulaşım sağladıklarını söyleyerek, "Artvin-Ardahan arası uluslararası kara yolumuz, 21'inci yüzyıla uygun standartlarda bir yol değil. Özellikle yetkililerden destek bekliyoruz. Çünkü Artvin-Şavşat arasında can güvenliğimiz yok. Tamamen tesadüfen gidip, tesadüfen geliyoruz. Tek bir isteğimiz var; o da yollarımızın bir an önce yapılması" diye konuştu. 'DÖRT MEVSİM KORKUYLA YOLCULUK YAPIYORUZ' Renkli Patiler Derneği Başkanı Filiz Özcan, "Sadece bu yollarda ölmek istemediğimizi duyurmak istiyoruz. Sorunsuz bir yolda seyahat etmek isteriz. Şu an buradaki birlikteliğimiz sadece yaşam hakkımızı engelleyen bu yolun en güzel bir şekilde yapılmasını istemekten başka bir şey değildir" dedi. İlçede oturan Yaşar Gülel de "Bu yol, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. İki ülkeyi birbirine bağlayan, Kafkasya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir yolda, insanlarımızın ölmesini, araçlarımızın hasar görmesini istemiyoruz" diye konuştu. Esnaf Serap Albay Köroğlu ise "Önceden sadece kış mevsiminde bu yolu kullanırken tedirgin olurduk. Fakat şimdi dört mevsim korkuyla yolculuk yapıyoruz. Umarım bir çözüm bulunur" dedi.

