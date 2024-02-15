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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şairlerle bir araya geldi

        Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:02
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şairlerle bir araya geldi
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        Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.

        Vali Ünsal, makamında kabul ettiği AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Şairlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ünsal, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Cengiz Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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