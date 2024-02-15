Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şairlerle bir araya geldi

Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Cengiz Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.

Vali Ünsal, makamında kabul ettiği AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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