Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şairlerle bir araya geldi
Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Artvin Kültür Sanat Ustaları Derneği (AKSU) yönetim kurulu üyeleri, Vali Cengiz Ünsal'ı ziyaret etti.
Vali Ünsal, makamında kabul ettiği AKSU yönetim kurulu üyeleri şair Oktay Köse ve Gülden Taş'la bir süre sohbet etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şairlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ünsal, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Oktay Köse ve Gülden Taş, Vali Cengiz Ünsal'a yazdıkları kitapları hediye etti.
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