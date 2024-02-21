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        Artvin Valisi Ünsal şehit ailesini ziyaret etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1995 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Barış Öztür'ün bir süre önce vefat eden babası Turgut Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:05
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        Artvin Valisi Ünsal şehit ailesini ziyaret etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1995 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Barış Öztür'ün bir süre önce vefat eden babası Turgut Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Öztür ailesini Arhavi ilçesindeki evinde ziyaret eden Ünsal, şehit Ünsal ve merhum babasına Allah'tan rahmet, aileye sabır diledi.

        Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Ünsal, şehidin annesi Fatma Öztür'e (71) Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

        Ziyarete, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe de katıldı.

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        Galeri

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