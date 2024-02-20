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        Artvin'de "Kutup Seferleri" kitabının imza günü düzenlendi

        TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünden kaptan yüksek mühendis Sinan Yirmibeşoğlu, Artvin'de "Kutup Seferleri" adlı kitabının imza gününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:09
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        Artvin'de "Kutup Seferleri" kitabının imza günü düzenlendi
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        TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünden kaptan yüksek mühendis Sinan Yirmibeşoğlu, Artvin'de "Kutup Seferleri" adlı kitabının imza gününe katıldı.

        Yirmibeşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Okuyan Artvin Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında yer alan kitabını imzalayarak öğrencilere takdim etti.

        Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ndeki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Yirmibeşoğlu, gazetecilere, TÜBİTAK yayınları arasındaki eserinde etiketlerden bulmacalara, deneylere kadar birçok eğlenceli ve öğretici bilgilerin yer aldığını söyledi.

        Yirmibeşoğlu, kutupların dünyanın buzdan hazineleri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Günümüzün değişen çağını yakalayabilmek için kutup bilimleri çok önemli bir konu. Orada yaptığımız keşifler dünyaya yenilikler getiriyor. Yenilenebilir ve insanlığa karşı uygulanabilir teknolojiler de kullanıyoruz. Bunları yaparken genç neslin kutupları bilmesi gerekiyor. Türkiye'den kutuplara nasıl gidiyoruz, Türkler kutuplarda ne yapmış, bunların hepsini anlatıyoruz. Bu kitabı alan bir öğrenci buradaki resimlerle, büyüdüğünde, kitapta yer alan herhangi bilim insanının yerini alabilecek şekilde yetişebiliyor."

        Kitapta Türkiye'den yola çıkarak Kuzey ve Güney kutbuna giden iki karakter olduğunu aktaran Yirmibeşoğlu, "Bu karakterlerimiz, kutuplarda Türklerin yaptığı bilimsel çalışmaları görüyor. Kutuplarda Türk üssünü ve Türkiye'nin kronolojisini görüyor. Yabancıların Antarktika'yı 1800'lü yıllarda keşfettiğini biliyoruz ama kitaptaki kronolojimize baktığımızda 1513 yılında Piri Reis'in çizdiği dünya haritasında Antarktika'yı görebiliyoruz. Bu çarpıcı gerçekliği anlattığımız kitap öğrencilerimize ders niteliğinde oluyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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