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        Geleneksel Kızak Müsabakası'nın 2. ayağı Artvin'de tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen, Geleneksel Kızak Müsabakası'nın 2. ayağı Artvin'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:17
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        Geleneksel Kızak Müsabakası'nın 2. ayağı Artvin'de tamamlandı
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen, Geleneksel Kızak Müsabakası'nın 2. ayağı Artvin'de gerçekleştirildi.

        Merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi'nde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara 11 ilden 68 sporcu katıldı.

        Büyükler, gençler, yıldızlar ve minik gruplarında mücadele eden sporcular, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

        Kastamonu kızağı erkek kategorisinde büyüklerde Mert Anıl Taşpınar, gençlerde Eymen Nafi Çelik, yıldızlarda Halil Efe Çokgürses, miniklerde ise İrfan Eymen Hızlı birinci oldu.

        Kastamonu kızağı kadınlar kategorisinde büyüklerde Ülkü Sena Efendioğlu, gençlerde Zeynep Natur, yıldızlarda Sena Ekinci, miniklerde Nisa Nur Çetin birincilik kürsüsüne çıktı.

        Erzurum kızağında büyüklerde Erdem Yıldırım, gençlerde Ahmet Hakan Sayım, yıldızlarda Ahmet Karslı ve miniklerde Ahmet Güler birinciliği elde etti.

        Yarışları izleyen AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, gazetecilere, Atabarı Kayak Merkezi'nin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Etkinliğe katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, "Kara doyum sağlanacak güzel bir mekan. Yarışmalar yapılıyor. Bunları görünce, tesislerimizi hızlı şekilde oluşturup insanların hizmetine sunulmasının önemini bir kez daha anladık. Gelecek kış aylarında çok daha sağlıklı, çok daha yoğun katılımın olduğu etkinliklere ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç de yarışların ikinci ayağının Artvin'de güzel bir ortamda yapıldığını ifade etti.

        Birinci ayak yarışlarının 2 Şubat'ta Erzurum Palandöken'de gerçekleştirildiğini anımsatan Genç, "İkinci ayağını burada yapıyoruz. Dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na gidecekler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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