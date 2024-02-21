Artvin'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Artvin'de Borçka-Camili kara yolunda 6 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Borçka ilçesinde bir süre önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yolu açmak için Karayolları tarafından 10 personel görevlendirildi.

Ekipler, ilçeye bağlı Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşımı sağlayan yolda iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Ekip sorumlusu Osman Önder, Camili Havzası'na geçen haftalarda yoğun kar yağdığını, 1900 rakımlı Camili Geçidi'nde farklı noktalarda ise çığ düştüğünü söyledi.

Ulaşıma açtıkları yolun yeni yağışın ardından tekrar kapandığını belirten Önder, "Burada ortalama 6 ay sürekli karla mücadele yapıyoruz. Yoğun kar yağıyor. Bizler de zor şartlarda ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Önder, iki-üç gün sonra yolu tamamen ulaşıma açmayı planladıklarını anlattı.

İş makinesi operatörü Celal Genç de çalışmaların çığ düşen alanlarda uzun sürdüğünü ifade ederek, "Yolun üstünden gide gide tabanına inmeye çalışıyoruz. Görüldüğü gibi kademe kademe iniyoruz. Dozer ve ekskavatörle aynı anda çalışıyoruz." diye konuştu.