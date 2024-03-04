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        Yol kardan kapandı, kızağa konulan cenaze 3 kilometre çekilerek köye götürüldü

        ARTVİN'in Şavşat ilçesi Maden köyü halkından Bilal Sarı (62), Kocaeli'de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:40
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        Yol kardan kapandı, kızağa konulan cenaze 3 kilometre çekilerek köye götürüldü
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesi Maden köyü halkından Bilal Sarı (62), Kocaeli’de hayatını kaybetti. Defin için memleketine getirilen Sarı’nın cenazesini taşıyan araç da karla kaplı yolda mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla araç çıkarılırken, cenaze ise kızakla 3 kilometre çekilip, 2 saat süren yolculuk sonrası köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Tabutun kızakla taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçirdiği felç sonrası, 25 Şubat’ta yaşamını yitiren 2 çocuk babası Bilal Sarı, toprağa verilmek üzere memleketi Artvin’e gönderildi. 26 Şubat’ta Rize-Artvin Havalimanı’na getirilen Sarı’nın cenazesi, kara yoluyla Şavşat ilçesi Maden köyüne doğru yola çıkarıldı. Cenazeyi taşıyan araç, karla kaplı yolda kaldı. Durumu öğrenen köylülerin yardımıyla araç çıkarıldı, tabut ise kızağa yerleştirildi. Köylüler, kızağı bağladıkları iplerle 3 kilometre çekip 2 saat süren yolculuğun ardından köy evine ulaştırdı. Sarı'nın cenazesi, ertesi gün öğle vaktinde, aile kabristanlığında, 2 metrelik kar tabakasının altında kalan toprak kazılıp defnedildi.

        Gecenin karanlığında karla kaplı yolda kafa lambalarıyla dönüşümlü olarak kızak çeken köylülerin o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; köylülerin, kızağa sabitledikleri tabutu iple bağlayıp, tek sıra halindeki yürüyüşleri yer alırken, aralarındaki diyaloglar da 'Gece saat 12.30 yolumuz yok cenazemizi taşıyoruz' sözleri de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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