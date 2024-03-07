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        Artvin Valisi Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan'ın babasının cenaze törenine katıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Özkan'ın babası Davut Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:05
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        Artvin Valisi Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan'ın babasının cenaze törenine katıldı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Özkan'ın babası Davut Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

        Özkan için Artvin Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

        Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Vezirköy köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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