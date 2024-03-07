Artvin Valisi Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Özkan'ın babasının cenaze törenine katıldı

Özkan için Artvin Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

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