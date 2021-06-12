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Artvin’in Şavşat ilçesinin Maden köyü şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

İHA

Artvin’in Şavşat ilçesinin Maden köyü şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri kendine hayran bırakıyor.
Artvin’in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan şelale görenleri kendine hayran bırakıyor. Bozulmamış doğasıyla ahşap mimarisi ve kültürüyle yıllara meydan okuyan Maden köyü ziyaretçilerine, şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor.
Bin 800 rakımlı Maden köyü, aynı zamanda muhteşem bir şelaleyi de içinde barındırıyor. Ahşap evleri ve doğal yaşamı görmeye gelen yerli ve yabancı turistleri, Maden köyü şelalesini görünce hayran kalıyor. Şelaleyi görmek isteyenler, yeşillikler arasında dar patika yollardan geçerek yaklaşık 40 dakikalık doğa yürüyüşü sonrası sarp kayalıkların arasından dökülen suyun eşsiz manzarası ile buluşuyor.
Şelaleyi ilk kez gören Murat Dursun, “Maden köyü doğal güzelliği ve ahşap mimarisiyle, aslına bağlı köy yaşantısıyla yıllardır yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bir çok kişinin bilmediği bu şelale, yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Bende komşu köy olan Oba köyünde bu şelalesi görmeye geldim. Mutlaka herkesin burayı görmesini tavsiye diyorum” dedi.

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