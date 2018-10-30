AS Eupen - Cercle Brugge karşılaşma önü

AS Eupen ve Cercle Brugge, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. 13 puanlı AS Eupen 11. sırada bulunuyor, Cercle Brugge 13 puana sahip ve 12. sırada. AS Eupen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Cercle Brugge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 533. İddaa'da AS Eupen kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Cercle Brugge kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

AS Eupen son hafta oynanan Antwerp maçında 0-0 berabere kaldı.

Cercle Brugge, Lommel United karşılaşmaında 0-2 kazandı.

AS Eupen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. AS Eupen, kendi sahasında 9 gol attı, 13 gol yedi.

Cercle Brugge, dış sahada 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cercle Brugge 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ