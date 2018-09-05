Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan En Çekici İşveren Araştırması'nın Türkiye ayağı, altıncı yılında 46 üniversiteden 41 bin 117 öğrenci ve ortalama 3 yıldır iş hayatında olan 13 bin 116 genç profesyonelden edinilen bilgilerle hazırlandı. Araştırma, Harvard Business Review Türkiye Dergisi'nin eylül sayısında yayınlandı.

ASELSAN, araştırmada Google, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu.

Şirket, bir yıl önce yapılan araştırmada da Mühendislik/IT alanında en çok beğenilen şirket olmuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, araştırma sonucuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye’nin en parlak gençlerini ASELSAN’a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla, sorumlulukla çalışacağı bir iklim yaratmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN’da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz."

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