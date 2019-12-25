Asgari ücret 2020 son durumu milyonlarca işçi ve işveren tarafından merak konusu. 2020 Asgari ücret zammına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar geldi. Peki, Asgari Ücret 4. toplantısı ne zaman? Konuyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. İşte asgari ücret zammı 2020'ye dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın 14.00'te yapılacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Erdoğan, asgari ücret konusunda devam eden görüşmelerin son tur görüşmelere başladıkları hatırlatılarak, “Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” ifadeleriyle cevap verdi.

ASGARİ ÜCRET 2020 SON DURUM

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız" denildi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için üç kez toplandı. İlk toplantı 2 Aralık'ta ikincisi 10 Aralık'ta üçüncü toplantı da 17 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

TÜİK'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086 ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, asgari ücret artışıyla ilgili yüzde 15’ten başlayarak yüzde 27’ye kadar giden artış beklentileri bulunuyor. Asgari ücret artışının ne olacağı sadece çalışanları değil, devleti de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki her 100 liralık artışın 67 lirası işçinin cebine, 33 lirası da devletin kasasına giriyor. Farklı senaryolara göre, asgari ücretteki artıştan işçi ve devletin kazancı şöyle:

YÜZDE 15 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 25 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 505 lira artacak ve net asgari ücret 2.526 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 246 lira artışla bin 231 liraya çıkacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 751 lira artışla 3.767 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 4. toplantının tarihi henüz netleşmiş değil Aralık ayı sonunda yapılması tahmin edilen 4. toplantının ardından 2020 yılında uygulanacak Asgari Ücret ve AGİ zammına ilişkin detaylar da ortaya çıkacak

2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.