Asgari ücret ne kadar? AGİ ne kadar? soruları dün açıklanan 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gündeme geldi. 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Bu enflasyon oranı SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde 5.01 zam, memur maaşlarına ise yüzde 6 zam olarak yansıdı. Asgari ücretle çalışan milyonlar kendi maaşlarında da bir artış yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. AGİ ise her çalışanı yakından ilgilendiriyor. İşte asgari ücret ve AGİ'ye dair detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ? 2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret her sene 5 işçi, 5 iş veren ve 5 hükümet temsilcisinin katıldığı Asgari Ücret Komisyonu tarafından enflasyon rakamlarına göre sıkı pazarlıkların ardından belirleniyor. 2015 yılına kadar asgari ücret de memur ve emekli maaşları gibi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa zamlanıyordu. Ancak 2015 yılından bu yana Asgari Ücret Komisyonu, maaşları Ocak ayında yıllık olarak belirliyor. Yani 2019 Ocak ayında belirlenen asgari ücret tutarı 2020 Ocak ayına kadar geçerli olacak.

2019 Ocak ayında Asgari Ücret Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıların ardında toplam 417 lira zam yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan 2019 Asgari ücret yüzde 26 zam yapılarak 2 bin 20 TL oldu.

AGİ NE KADAR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama (01.01.2019 - 31.12.2019) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 191,85 TL Evli eşi çalışmayan 230,22 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışan 191,85 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10, 1. çocuk %7,5, 2. çocuk %7,5, 3. çocuk %10, 4. çocuk %5.