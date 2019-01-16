Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, aşırı derecede tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına neden olacağını ortaya koydu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; tatlandırılmış içecekler ve az yağlı süte eklenen şekerin hastalıklara davetiye çıkardığı belirtildi. Uzmanlara göre; çok fazla şeker, kilo alımına ve yüksek tansiyona neden oluyor, bu da böbreklere stres uyguluyor. Daha sonra ise organın iflasına yol açıyor.

NHS (National Health Service - Ulusal Sağlık Hizmeti) 'ye göre, İngiltere'de böbrek hastalığı nedeniyle yaklaşık 40.000 ila 45.000 erken ölüm gerçekleşiyor.

3,003 Afrikalı-Amerikalı kadın ve erkeğin araştırıldığı çalışma, daha önce sağlıklı olan insanları yaklaşık sekiz yıl takip ettikten sonra, yüzde 6'sında böbrek hastalığının geliştiğini ortaya koydu .

Uzmanlar, içeceklerinde şeker kullananların daha fazla sağlık sorunuyla karşılaştıkları sonucuna vardı.