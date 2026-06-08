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        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 8 Haziran barajlarda son durum: ASKİ 8 Haziran Pazartesi barajlarda ne kadar su kaldı?

        ASKİ 8 Haziran barajlarda son durum: ASKİ 8 Haziran Pazartesi barajlarda ne kadar su kaldı?

        Ankara'da baraj doluluk oranları yeniden gündemde! ASKİ'nin 8 Haziran Pazartesi günü paylaştığı son veriler, başkentte su seviyelerinin kritik eşiğe ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Peki barajlarda ne kadar su kaldı? İşte güncel doluluk oranları ve dikkat çeken detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Ankara’da baraj doluluk oranları yeniden gündemde! ASKİ’nin 8 Haziran Pazartesi günü paylaştığı son veriler, başkentte su seviyelerinin kritik eşiğe ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Peki barajlarda ne kadar su kaldı? İşte güncel doluluk oranları ve dikkat çeken detaylar…

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        ASKİ 8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 8 Haziran 2026 tarihli verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 49.22 olarak kaydedildi.

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        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 84.84

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 43.82

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.79

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81.60

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 71.99

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 34.27

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 10,14

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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