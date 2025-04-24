Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Enver: Despot bir anne değilim - Magazin haberleri

        Aslı Enver: Despot bir anne değilim

        2 yaşında Elay adında kızı olan Aslı Enver, annelik deneyimleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Anne olmak çok zor bir sorumluluk, çok mutlu bir dönemdeyim ama bu zorluğa alıştım ve hoşuma gitti. Çocuk dediğin herhalde biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Despot bir anne değilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Enver ile Alişan'ın eşi Buse Varol, Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aslı Enver, gazetecilere; "Bu yakaya çok geçmiyorum, Anadolu yakası sakiniyim ben. O yüzden çok denk gelemiyoruz sizlerle de" dedi.

        Aslı Enver
        Aslı Enver

        "ELAY BİZİ ÇOK EĞLENDİRİYOR"

        Ardından 2 yaşındaki kızı Elay ile ilgili konuşan ve annelik deneyimlerini anlatan Aslı Enver; "Artık karakteri falan da belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi çok eğlendiriyor ya... Bence benim çocukluğuma benziyor, Berkin'in de şimdiki haline benziyor. Anne olmak çok zor bir sorumluluk, çok mutlu bir dönemdeyim ama bu zorluğa alıştım ve hoşuma gitti. Çocuk dediğin herhalde biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim. Deneyimleyerek yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Aslı Enver - Berkin Gökbudak ve kızları Elay
        Aslı Enver - Berkin Gökbudak ve kızları Elay

        "ONUNLA GEÇİRDİĞİM HER DAKİKA KIYMETLİ"

        Kızı büyürken onunla vakit geçirmek istediğini ara ara da çalıştığını söyleyen Aslı Enver; "Geçen yaz biraz çalıştım, anneanne ve babaanne çok destek oldu sağ olsunlar. Büyüyor güzelce, aile olunca zor olmuyor. Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay'dan alıyor gibi ben o kafaya girdim. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, olmak üzere ama bir planım yok şu anlık" dedi.

        Buse Varol da yeni proje teklifleri geldiğini dile ifade ederek; "Bana hep şehir dışı işler geldi. Çocukları bırakıp gitme şansım yok. Program da geldi ama istemiyorum" diye konuştu.

        Buse Varol
        Buse Varol

        "ALİŞAN YANDI"

        Eliz ve Burak adında iki çocuğu bulunan Buse Varol, kız çocuğuna bakmanın zorluğundan bahsetti. Varol; "Kız çocuğu vallahi çok zor. Burak'la arkadaş gibiyim ama Eliz, inanılmaz zor bir çocuk. Alişan yandı, benden şikâyet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor" ifadelerini kullandı.

        Buse Varol - Alişan çifti ve çocukları Eliz ile Burak
        Buse Varol - Alişan çifti ve çocukları Eliz ile Burak
        ÖNERİLEN VİDEO
        #aslı enver
        #Elay Gökbudak
        #Berkin Gökbudak
        #alişan
        #Buse Varol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"