Asurlular Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerle şehirlerini stratejik birer merkez haline getiren Asurlular başkenti neresidir? Asurlular Türk mü? İşte, Asurlular tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Asurlular Kimdir?

M.Ö. 2025 ile M. Ö. 612 yılları arasında hüküm sürmüş olan Asurlular; devletlerini ilk başta Dicle Nehri kıyısında bulunan Asur şehrinde kurmuşlar ve doğu ile batı arasında ticaretten faydalanarak gelişen ve topraklarını genişleten bir imparatorluğa dönüşmüşlerdir. Doğu Anadolu bölgesini de içine alan bir coğrafyaya hükmetmiş olan Asurlular başkenti Ninona’dır.

Asurlular Tarihi

Mezopotamya’nın en önemli devletlerinden biri olan Asurlular tarihi 3 dönem içinde değerlendirilmektedir.

Eski Asur Dönemi (M. Ö. 2025 – M. Ö. 1522)

Asurlular tarafından yazının Anadolu’ya taşındığı bir dönem olan Eski Asur Dönemi; devletin büyük bir imparatorluğa dönüştüğü bir evredir. Bu dönemde Anadolu’da birçok ticaret kolonileri oluşturulmuş doğu ile yapılan kalay ticareti kontrol altına alınmıştır.

M. Ö. 1450’den itibaren Mittanilere bağlı olarak varlığını sürdüren Asurlular; Mittanilerin zayıflamasının ardından yeniden bağımsızlıklarını kazanmışlar ve Orta Asur İmparatorluğu dönemi başlamıştır.