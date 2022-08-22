Sümerler Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Bilinen ilk yazının mucidi olarak karşımıza çıkan Sümerler nerede kuruldu? Dil, tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda öne çıkan bir medeniyet olan Sümerler nasıl yok oldu? İşte, Sümerler tarihi hakkındaki tüm detaylar…

Sümerler Kimdir?

M.Ö. 4000’li yıllarda başlayan tarihi ile Sümerler; medeniyetin beşiği olarak isimlendirilen Mezopotamya’da ortaya çıkmış bir uygarlıktır. Kendisinden sonra gelen sayısız uygarlığın da temelini atan bir uygarlık olan Sümerler, dünyanın en eski uygarlıklarından biri olarak kabul edilmektedir.

Merkezi bir imparatorluk kurmak yerine şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş olan Sümerler, irili ufaklı olmak üzere toplam 35 şehir devletinden bir araya gelmiştir ve Kiş, Nippur, Ur, Uruk, Lagaş öne çıkan Sümer kentleridir.

Yazı, tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydeden Sümerler; dört işlemi bulmuşlar ve dairenin alanını hesaplamışlardır. Bir ayı 30 gün, bir yılı da 360 gün olarak hesaplayan Sümerler, artıklı ve doğru bir takvim icat etmeyi başarmışlardır. Yine bu dönemde gece ve gündüz 12’şer eşit saate bölünmüş, bir yıl 12 ay olarak hesap edilmiş ve ay ile güneş tutulmaları hesaplanmıştır.