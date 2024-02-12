Asya'nın mutfak dönüşümü: Yemek çubukları hakkında bazı ilginç bilgiler
Yaygın olarak bilinen bir gerçek, yemek çubuklarının Asya'da ortaya çıktığıdır ancak nerede bulunduğu, ilk olarak ne amaçla kullanılmaya başlandığı ve bu çubuklara dair batıl inançların neler olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. İşte, sizin için yemek çubukları hakkında bazı ilginç bilgiler!
Yemek çubukları, mutfak kültürünün önemli bir parçası olarak binlerce yıldır insanlığın sofralarını yer alan bir araçtır. Bu çubuklar çok kullanıldığı için neredeyse herkesin alıştığı bir şey olsa da bu çubuklar hakkında bazı ilginç gerçekler de vardır. İşte, yemek çubuklarına dair bazı ilginç bilgilerin detayları...
ÇİN'DEKİ EN ESKİ YAZI KAYNAKLARININ YANINDA BULUNDU
Yemek çubuklarının en eski örnekleri M.Ö. 1200 yılına kadar uzanır. Bu çubuklar ilk olarak Çin'in Henan eyaletinde yer alan Yin kalıntılarında bulundu. Bronz bir set olan bu çubukların olduğu yerde, Çin'deki bilinen en eski yazılı kaynaklar (Çin yazısının kökenini oluşturan) da keşfedilmişti.
EN BAŞTA YEMEK PİŞİRMEK İÇİN KULLANIYORDU
Kaynayan su veya yağ tencerelerinin derinliklerine ulaşabilen ilk yemek çubukları, esas olarak yemek pişirmek için kullanılıyordu. Çin'deki nüfus patlamasının kaynakları tüketmesi, aşçıları maliyet tasarrufu sağlayan şeyler bulmaya teşvik etti.
Böylece yiyecekleri pişirirken -daha az yakıt kullanmak için- daha küçük parçalara ayırmaya başladılar. Yemek çubuklarının cımbız benzeri tutuşu bu yemekleri karıştırmaya çok uygundu. Ancak M.S. 400 yılına kadar insanlar mutfak eşyalarını kullanarak yemek yemedi.
BIÇAĞIN SAVAŞI ÇAĞRIŞTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU
Yiyecekler lokma boyutuna geldikçe bıçakların geçerliliği de azalıyordu. Yemek çubuklarının yükselişi Çinli filozof Konfüçyüs sayesinde oldu. Bir vejetaryen olarak yemek masasındaki keskin mutfak eşyalarının yiyenlere mezbahayı hatırlatacağına inanıyordu.
Fotoğrafta ortada Konfüçyüs'ün heykeli görünüyor. Kaynak: AP
Hatta bıçakların keskin noktalarının şiddeti ve savaşı çağrıştırdığını; yemek sırasında hakim olması gereken mutlu ruh halini yok ettiğini düşünüyordu. Kısmen öğretileri sayesinde yemek çubuğu kullanımı Asya'da hızla yaygınlaştı. Ayrıca, çubukların ucunun sivri değil de küt olma sebebinin Konfüçyüs olduğu düşünülüyor.
HER ÜLKE FARKLI ŞEKİLDE KULLANDI
M.S. 500 yılına gelindiğinde Japonya, Vietnam ve Kore gibi Asya'nın diğer bölgelerinde de yemek çubukları kullanıldı. Her ülke, yemek çubuğu tasarımına kendi yorumunu kattı. Örneğin, Japonya'da yemek çubukları ilk başlarda yalnızca dini törenlerde kullanılıyordu ve ikiye bölünmüş tek bir bambu parçasından yapılıyordu.
KADINLARIN VE ERKEKLERİN KULLANDIKLARI ÇUBUK FARKLIYDI
Japonya'da yemek çubukları erkeklerin kullandıkları çubuklar kadınların kullandıklarından yaklaşık 4 santimetre daha uzundu. Ayrıca 1878'de Japonlar, artık her yerde bulunan, tipik olarak bambu veya ahşaptan yapılmış tek kullanımlık seti yaratan ilk ülke oldu.
AYRICALIKLI OLANLAR İÇİN GÜMÜŞ ÇUBUKLAR YAPILDI
Varlıklı insanlar fildişi, yeşim, mercan, pirinç gibi versiyonlarıyla yemek yerken en ayrıcalıklı olanlar ise gümüş takımları kullanıyordu. Bununla birlikte Çin Hanedanlığı döneminde zehiri tespit etmek için gümüş çubuk kullanıldı, bu sayede zehir varsa çubuk kararacaktı.
Ancak gümüş, siyanür veya arsenikle temas ettiğinde renk değiştirmez; sarımsak, soğan ve çürük yumurtalarda bulunan hidrojen sülfüre maruz kaldığında reaksiyona girebilir.
ÇUBUĞA DAİR BATIL İNANÇLAR
Bazı Asya kültürlerinde, eşit olmayan bir çift yemek çubuğu kullanırsanız bir uçağı veya tekneyi kaçıracağınıza inanılır. Kore kültüründe ise yemek çubuklarını ucuna ne kadar yakın tutarsanız o kadar uzun süre bekar kalacağınız düşünülür.
Fotoğrafta Tokyo'daki bambu yemek çubukları yer alıyor. Kaynak: AP
PİRİNCİ ÇUBUKLA TÜKETMEK ZOR MU?
Asya'da pirinçlerin çoğu kısa veya orta taneli çeşittedir. Bu pirinçlerdeki nişastalar, Batı’daki uzun taneli pirincin kabarık ve belirgin tanelerinin aksine, yumuşak ve çiğnenebilir bir pişmiş yiyecek oluşturur.