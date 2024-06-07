Ata Demirer'den duyuru: Yüzük bende
Ünlü komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda alyans buldu. Demirer, alyansın sahibine seslendi
Giriş: 07.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:07
Yaşamının büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer, Ayamaz Plajı'nda bir alyans buldu.
Alyansın fotoğrafını paylaşan komedyen; "Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım" ifadelerine yer verdi.
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