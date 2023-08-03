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        Haberler Magazin Atatürk dizisinin yayınlanmasından vazgeçildi - Magazin haberleri

        Atatürk dizisinin yayınlanmasından vazgeçildi

        Disney Plus'ın, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararına ünlü isimler de tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 15:55
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        Geçen yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için çekilen ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisini yayınlayacağını duyurmuştu.

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        Disney Plus, 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırmasının ardından 'Atatürk' dizisini de yayınlamama kararı aldı.

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        The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız" açıklamasını yaptı.

        Bu karar büyük tepki çekti. Bazı ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi ve Disney Plus üyeliklerini sonlandırdı.

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        MUSTAFA SANDAL

        Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin lobi faaliyetleriyle engellenmesi kabul edilemez bir rezilliktir! Atatürk yoksa, biz de yokuz! Zaten içerik de yerlerde. Disney+ iptal et geçsin gitsin!

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        DEMET AKALIN

        Bu doğruysa bye bye Disney!

        6

        EDA ECE

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk.

        7

        DERYA ULUĞ

        Gereken yapıldı.

        8

        MUSTAFA CECELİ

        Üyeliğimi iptal ettim.

        9

        BERK OKTAY

        Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna... Tuğu kaldırmış olan Orduların Başbuğu’na... Her sabah gururla adını haykırarak and içen çocukların dim dik ayakta… Rahat uyu Atam.

        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        #Atatürk
        #Disney Plus
        #mustafa sandal
        #Berk Oktay
        #Mustafa Ceceli
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