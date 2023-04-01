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Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Ailesi ve Soyağacı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Anne ve Babasının İsmi Nedir, Kardeşleri Kimler?
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Atatürk'ün ailesi ve soyağacı: Mustafa Kemal Atatürk'ün anne ve babasının ismi nedir, kardeşleri kimler?

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’in Koca Rasım Paşa Mahallesi’nde yer alan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün soyağacı ile ilgili yapılan çalışmalarda, hem anne hem de baba tarafından atalarının, Rumeli’nin Türkleştirilmesi amacıyla Anadolu’dan bölgeye göç ettirilen Türkmenlerden geldiği saptanmıştır. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ve babasının ismi nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün soy ağacı nasıldır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Ailesi ve Soyağacı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Anne ve Babasının İsmi Nedir, Kardeşleri Kimler?
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Kendisinden başka 5 kardeşi daha olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kardeşlerinden dördü, küçük yaşta hayatlarını kaybetmişlerdir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün kardeşleri kimlerdir? Atatürk ailesi hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için derledik. İşte, tüm detaylar…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Soy Ağacı

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem babası Ali Rıza Bey’in hem de annesi Zübeyde Hanım’ın soyunun Anadolu’dan Rumeli’ye göç ettirilen Türkmenlere (Yörük) dayandığından bahsetmiştik. Yapılan araştırmalara göre Atatürk’ün baba tarafından atalarının, Karaman tarafından Rumeli’ye göç ettikleri; önce Kovacık’a ardından ise Selanik’e yerleştikleri düşünülmektedir. 1830’lu yıllarda Selanik’e gelen ailenin bir ferdi olan Ali Rıza Bey de 1839 tarihinde burada dünyaya gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın atalarının ise Konya-Karaman bölgesinden Rumeli’ye göç ettikleri ve Selanik ile Manastır arasına konumlanmış bir bölge olan Sarıgöl bölgesine yerleştikleri tahmin edilmektedir. Bu coğrafyada yaşamını sürdüren Zübeyde Hanım’ın ailesi, daha sonra Langaza’ya yerleşmiş ve Zübeyde Hanım burada, 1857 yılında dünyaya gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesinin İsmi

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ismi Zübeyde Hanım’dır. Babası Sofuzade Feyzullah Ağa ile annesi Molla (Ayşe) Hanım’ın kızı olarak 1857 yılında dünyaya gelmiştir. Yeterince eğitim görmemesine rağmen, okuma yazma bilmesi sebebiyle kendisine dönemin okuryazar kadınlarına seslenildiği şekilde “Zübeyde Molla” olarak seslenilmiştir.

Zübeyde Hanım, 1870 ya da 1871 yılında Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir. Evlendikten sonra Ali Rıza Bey’in babasından kalan Selanik’teki eve yerleşen çiftin sırasıyla Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule ve Naciye adında 6 çocuğu olmuş ancak bunlardan dördü dönemin zorlu şartları ve sağlık sorunları sebebiyle erken yaşta hayatlarını kaybetmişlerdir.

1893 yılında Ali Rıza Bey’in hayatını kaybetmesinin ardından bir süre Langaza’daki çiftlikte yaşayan, daha sonrasında ise Ragıp Bey ile ikinci evliliğini yapan Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 yılında hayatını kaybetmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Babasının İsmi

Mustafa Kemal Atatürk’ün babasının ismi Ali Rıza Efendi’dir. Babası Kızıl Hafız Ahmed Efendi ile annesi Ayşe Hanım’ın oğlu olarak 1839 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Gümrük memurluğu görevinde bulunan Ali Rıza Efendi, 1881 yılında bu görevinden ayrılmış ve ticarete atılarak kereste alıp satmaya başlamıştır.

1870 ya da 1871 yılında Zübeyde Hanım ile evlenen Ali Rıza Efendi’nin ticari faaliyetleri bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlanmış ve bunun neticesinde yaşanan moral bozukluğuna da bağlı olarak ağır bir hastalığa yakalanmış ve 1893 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kardeşleri

Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’ın evliliğinden toplam da 6 çocuk dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün beş kardeşi, sırasıyla Fatma 1872 tarihinde, Ahmet 1874 senesinde, Ömer 1875 yılında, Makbule 1885, en küçük kardeşi Naciye ise 1889 yılında dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal’in kardeşlerinden dördü dönemin zorlu şartları ve salgın hastalıkla nedeniyle erken yaşta hayat veda etmiştir. Bu kardeşlerden Fatma 1875, Ahmet 1883, Ömer 1883, Naciye ise 1901 yılında vefat etmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kalan son kardeşi Makbule Hanım (Atadan) ise Atatürk’ün vefatından 18 sene sonra, 1956 yılında vefat etmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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