Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Şarkılar Listesi
ABONE OL

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve şarkılar listesi

Resim, müzik, heykel, mimari ve şiir gibi sanat alanlarını kapsayan güzel sanatları, çağdaşlaşmanın en önemli aşamalarından biri olarak kabul eden Mustafa Kemal Atatürk; tüm bu sanat alanlarına özel ilgi göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde sanatın yolunun açılması için yeni kurumlar oluşturmuş ve yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Şiir ve edebiyatın yanında müziğe de büyük bir ilgi duyan Atatürk; Rumeli türkülerinden çok sesli batı müziğine kadar birçok müzik dalına ait olan eserleri keyifle dinlemiştir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Şarkılar Listesi
HABERTURK.COM

Türk musikisinin yanında, gençlik hatıralarını canlandırması sebebiyle Rumeli türkülerine de büyük bir ilgi duyan Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere eşlik ettiği de bilinmektedir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler hangileridir? Atatürk’ün sevdiği türkülerin sözleri nasıldır? İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

  • Kimseye Etmem Şikâyet
  • Değirmene Un Yolladım
  • Akşam Oldu Yine Bastı Kareler
  • Şu Dalmadan Geçtin mi
  • Çile Bülbülüm Çile
  • Sigaramın Dumanı
  • Şahane Gözler
  • Cana Rakibi Handan Edersin
  • A Benim Mor Çiçeğim
  • Mâni Oluyor
  • Fikrimin İnce Gülü
  • Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım

Atatürk’ün Sevdiği Şarkıların Sözleri

  • Kimseye Etmem Şikâyet:

Sözleri İhsan Raif Hanım’a ait olan ve nihavend makamında icra edilen bu eserin sözleri şu şekildedir:

Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime

Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

  • Cana Rakibi Handan Edersin

Bestesi ve güftesi Griftzen Asım Bey’e ait olan bu eser uşşak makamında ve curcuna usulünde bir şarkıdır.

Cânâ rakîbi handân edersin,

Ben bî-nevâyı giryân edersin,

Bîgânelerle ünsiyet etme,

Bana cihanı zindân edersin.

Akıtma çeşmim gel mest-i nâzım,

Âfâk-ı eşki ummân edersin,

Süzme kerem kıl çeşm-i siyâhın,

Zirâ ki havfım berkaam edersin.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Türküler

  • Yemen Türküsü
  • Vardar Ovası
  • Yanık Ömer
  • Kırmızı Gülün Ali Var
  • Alişimin Kaşları Kara
  • Atladım Bahçene Girdim
  • Dağlar Dağlar Viran Dağlar
  • Köşküm Var Deryaya Karşı
  • Pencere Açıldı Bilal Oğlan
  • İzmir’in Kavakları
  • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
  • Manastır Türküsü

Atatürk’ün Sevdiği Türkülerin Sözleri

  • Yanık Ömer

Güftesi ve bestesi Sadettin Kaynak’a ait olan bu eser Atatürk’ün en sevdiği türküler arasında yer almaktadır.

Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor;

Yanık Ömer, yiğit Ömer öğünmeden yaşıyor.

Kurtuluş savaşında yirmi sekiz yaşında,

Mangasının başında, taşıyor...

Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.

Savaş biter. Yanık Ömer köye döner;

Köylü bütün bayram eder.

Yanık Ömer kutlulanır;

Nişanlısı mutlulanır.

Yanık Ömer attan iner,

Pembegül'e bağlar kemer;

Köylülere gider haber

Düğüne, düğüne!...

Eline kına yakar, başına teller takar;

Belinde altın kemer, öyle alana çıkar.

Pembegül allanır, pullanır;

Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır.

  • Alişimin Kaşları Kara

Uşşak makamı olan bu Rumeli türküsü, nim sofyan usulünde bestelenmiştir.

Alişim’in kaşları kare

Sen açtın sineme yare

Bulamadım derdime çare

Görmedim hiç ah civan Alişim’i Tuna boyunda

Evleri var hane hane

Benleri var tane tane

Saramadım kane kane

Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda

Evleri var yol başında

Benleri var sol kaşında

Saramadım genç yaşında

Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Atatürk'ün Gittiği Okullar Listesi: Sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Gittiği Okullar ve Öğrenim Gördüğü Yerler
GÜNDEM Atatürk'ün Gittiği Okullar Listesi
Atatürk'ün Çocukluk Anıları - Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocukluğa Ait Anılar
GÜNDEM Atatürk'ün çocukluk anıları
TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman çıkar ve kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Taşeron işçiye kadro için gözler Meclis'te!
2023/1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi
2023 ATA AÖF sınav takvimi: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar yarı yılı vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 ATA AÖF sınav takvimi
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu, başvuru tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor!
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI! 2023 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
GÜNDEM Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
GÜNDEM Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.