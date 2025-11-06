Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik "Atatürk’e Armağan Şarkılar" 10 Kasım'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda

        "Atatürk’e Armağan Şarkılar" 10 Kasım'da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseriyle anılacak... Konserde BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Atatürk'e Armağan Şarkılar" 10 Kasım'da Harbiye'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü özel bir etkinlikle anılıyor. İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan "Atatürk'e Armağan Şarkılar" başlıklı konserde, Türk müziğinin önde gelen sanatçıları sahne alacak. Bu anlamlı gecenin tüm bilet gelirleri ise, güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sergilenerek konseri düzenleyen organizasyon tarafından İstanbul Vakfı'na aktarılacak.

        "Atatürk'e Armağan Şarkılar" konseri, sanatın birleştirici gücüyle müzikseverlere duygusal bir gece vaat ederken, aynı zamanda sosyal fayda yaratmayı hedefliyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak bu özel etkinlikte; BaBa ZuLa, Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Ceylan Ertem, Eda Baba, İklim Tamkan, Türkü Yavuz, Melek Mosso, Melihat Gülses ve redd gibi Türk müziğinin birbirinden değerli isimleri sahne alarak izleyicilerle buluşacak. Konser, hem bir saygı duruşu hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan önemli bir sanat olayı olacak.

        Etkinliğe dair bir mesaj paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan "Cumhuriyet'imizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 'Atatürk’e Armağan Şarkılar' gecesinde değerli sanatçılarımızla birlikte anıyoruz. Bu anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, Cumhuriyet'imizin aydınlık mirasını yaşatmak, sosyal eşitlik ve dayanışmayı büyütmek için emek veren İstanbul Vakfı’na bağışlanacaktır. 10 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşalım" ifadelerini kullandı.

        Konserin biletleri Biletix'te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        #10 kasım
        #Atatürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu