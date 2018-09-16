Aurora - Guabira rakamlar

Aurora ve Guabira, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:15. Maç öncesi Aurora 4 puanla 13. sırada, Guabira 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Aurora, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guabira, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 771. İddaa'da Aurora kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Guabira kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aurora önceki hafta Guabira mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Guabira ise Aurora karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Aurora, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Aurora, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Guabira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Guabira, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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