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        Haberler Dünya Son dakika: Hizbullah liderinden ilk açıklama: Hamas zafer kazanmalı

        Hizbullah liderinden ilk açıklama: Hamas zafer kazanmalı

        Hizbullah lideri Nasrallah Gazze'ye saldırılara yönelik "Filistin acı çekiyor, kimse parmağını oynatmıyor" derken "Savaşa katılan Irak ve Yemenlilere teşekkür ediyoruz" diye ekledi. "Bu savaştan tamamen ABD sorumlu" diyen Nasrallah "Gazze'de saldırılar durmalı, Hamas zafer kazanmalı" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:06
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        Hizbullah'tan ilk açıklama
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        Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah Gazze'ye saldırılara yönelik "Filistin acı çekiyor, kimse parmağını oynatmıyor" derken "Savaşa katılan Irak ve Yemenlilere teşekkür ediyoruz" diye ekledi. Nasrallah Cuma günü yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta yaptığı en büyük hatalardan birinin ulaşamayacağı hedefler peşinde koşmak olduğunu da söyledi.

        Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e saldırısına yönelik ise "Bu operasyondan haberimiz yoktu. Operasyon kararı yüzde yüz Filistinlilere ait" dedi. Hizbullah lideri Hamas'ın saldırısını takdir ettiğini belirterek "Hamas'ın kararı doğru, akıllıca ve cesurdu. Doğru bir zamanlamaydı" diye konuştu.

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        Nasrallah "Bir ay boyunca İsrail tek bir askeri başarı bile sunamadı " derken, İsrail'in rehineleri

        ancak müzakere yoluyla geri alabileceğini de sözlerine ekledi.

        Nasrallah konuşmasında ABD'ye de sert tepki gösterdi. Hizbullah lideri "Bu savaştan tamamen ABD sorumlu" diye konuşurken "Gazze'de saldırılar durmalı, Hamas zafer kazanmalı" diye ekledi.

        Nasrallah "Lübnan'da savaşa 8 Ekim'de girdik" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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