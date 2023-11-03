Son dakika haberi TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı. Maç, Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.