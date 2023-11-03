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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız" - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Marka Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı. "Ülkeme hizmet için döndüm" diyen Bakan Şimşek, 1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:23
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        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
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        Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ortakları olduğu Marka Konferansı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

        Online bağlantı ile konferansta açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

        - Ülkeme hizmet için döndüm, ilk kez bakanlık yapmıyorum, daha öncede ülkeme hizmet etme fırsatım olmuştu, şimdi de tek amacım bu başka bir beklentim yok.

        - Güven inşa etmek istiyorsanız söylemlerin buna uygun olması lazım.

        - OVP’de hedefleri ortaya koyduk, şimdi uygulama zamanı, şeffaf olmanız lazım, tutmayacağınız sözü vermemeniz lazım, biz bunu yapıyoruz, tutarlı olmak ve dürüstlük çok değerli, biz de bunu yapıyoruz.

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        - Kurala dayalı uluslararası normlara göre politikalar uyguluyoruz, son 5 ayda finans çevrelerinin ilgi gösterdiği bir ülke haline geldik.

        - Kredi notu görünümümüz iyileşti, daha erken aşamadayız, global finans çevrelerinin desteği sürüyor, bu gelişmeleri yeterli görmüyoruz, daha yolumuz uzun.

        - 1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız. Reformlar ile, fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye’nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz.

        - Son yıllar zorlu yıllardı, gençlerin ülkemizin kıymetini bilmesi ve potansiyeline inanmalarını istiyoruz, hayat pahalılığını azaltmak, refah seviyesini artırmak için çalışıyoruz, gençlerimiz bize inansın. Yurtdışı buradan göründüğü kadar cazip değil, orada tecrübe kazanmak önemli ama ben yurtdışına gittim ve döndüm, ilk gittiğimde babam bana orada kalmamı ve aileme ve köyüme katkıda bulunmamı telkin etmişti.

        - Bu güzel ülkemize hep birlikte hizmet etme fırsatı yakalayacağız.

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