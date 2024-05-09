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        Haberler Gündem AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama sayfası

        AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgula

        İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulanıyor. 4-5 Mayıs tarihlerinde bahar dönemi vize sınavını olan öğrenciler AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı duyurusuna odaklandı. Geçtiğimiz günlerde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlamış gözler AKSİS ekranına çevrilmişti. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:47
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        AUZEF sınav sonuçları son dakika duyurusu bekleniyor. Bahar dönemi vize sınavlarını olan vatandaşlar AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Bilindiği üzere İÜ AUZEF sınav sonuçları genellikle sınavdan 10 gün sonra açıklanıyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgula

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        AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

        Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        AUZEF ARA/VİZE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.

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        AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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