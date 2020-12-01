Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,6 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'da yüzde eksi 1,1, İspanya'da yüzde eksi 0,9, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa'da yüzde 0,2 olarak tahmin edildi.