Tarsus'ta panelvan elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen panelvan, Kulak Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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