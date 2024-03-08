Avrupa Birliği, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye açılacak insani koridorla ilgili bilgileri paylaştı.

Deniz koridorunun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağını belirten von der Leyen, çalışmaların İsrail'le işbirliği içinde yürütüleceğini bildirdi.

Von der Leyen, Gazze'ye deniz üzerinden insani koridor kurma girişimiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere GKRY'ye bugün düzenlediği ziyarette, "Koridorun açılışına çok yakınız. Ümit ederim bu pazar olur. Bugün ilk pilot operasyonun başlatılacağını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

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AB Komisyonu, GKRY, BAE, ABD ve Birleşik Krallık, ayrıca girişimle ilgili ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada AB Komisyonu, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, GKRY, BAE, Birleşik Krallık ve ABD'nin bugün denizden insani yardım koridoru açma niyetlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Deniz yolunun, Mısır'dan mevcut kara yolunu ve Ürdün'den hava yolunu tamamlayıcı nitelikte olacağı aktarılan açıklamada GKRY'nin, koridorun çalışmalarının nasıl hızlandırılabileceğini görüşmek üzere kısa zaman içinde üst düzey yetkilileri bir araya getireceği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin yardımın deniz yoluyla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla insani yardım ortakları ve diğer ülkelerle koordineli şekilde Gazze'de geçici bir iskele kurmak üzere acil durum misyonu duyurduğu hatırlatıldı. Çalışmaların İsrail ile yakın işbirliği içinde yürütüleceği kaydedildi.

Von der Leyen, deniz koridoru planını ilk olarak 8 Kasım 2023'te duyurmuştu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.