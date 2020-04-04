Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs nedeniyle üretime ara verilen ülkelerden Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'da, pazarın Mart ayı performansı ortaya çıktı.

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) verilerine göre, Mart ayında ülkedeki yeni otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 38 azalarak 215 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti. Almanya otomotiv pazarının ilk çeyrekte ise yüzde 20 daraldığı kaydedildi.

Almanya'da pazar lideri Volkswagen'in satışları Mart ayında yüzde 35 gerilerken, Mercedes'in yüzde 28, BMW'nin yüzde 21 ve Audi'nin ise yüzde 37 kaybı olduğu belirtiliyor. Almanya'da üretim yapan ABD'li üretici Ford'un ise Mart ayındaki satışlarında yüzde 50 azalma yaşandığı kaydediliyor.

Almanya otomotiv pazarında bir önceki ay yaşanan daralmanın, bugüne kadar bir ay içinde yaşanan en büyük daralma oranı olduğu da verilen bilgiler arasında.

YIL SONU TAHMİNİ YAPMAYI BIRAKTI

Frankfurt merkezli Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği'nin (VDIK) Başkanı Reinhard Zirpel, koronavirüs salgının seyrinde değişim olmaz ise pazarın Nisan ayında Mart'tan daha yüksek bir oranda daralacağını belirtti. Zirpel, belirsizliklerden dolayı yıl sonu tahmini yapmayı bıraktıklarını da sözlerine ekledi. VDIK'in daha önce yaptığı Almanya otomotiv pazarı yıl sonu tahmini ise 3.35 milyon adet seviyesindeydi.

Mart ayında Avrupa genelinde otomotiv satışlarında düşüş yaşandı. Automotive News'in paylaştığı veriler doğrultusunda Avrupa'nın diğer önemli otomotiv üreticilerinin yer aldığı ülkelere bakıldığında, İtalya otomotiv pazarının Mart ayında yüzde 85, Fransa'nın yüzde 72 ve İspanya'nın ise yüzde 69 oranında daraldığı görülüyor.

Avrupa genelindeki Mart ayı otomotiv satış rakamları ise Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) 17 Nisan'daki açıklaması ile ortaya çıkacak.

Öte yandan, otomotiv üretiminin durduğu dünyanın en büyük ikinci pazarı ABD'de de Mart ayında satışlar yüzde 38 oranında düşmüştü.

TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLAR ARTTI

Dünyanın önemli pazarlarında otomotiv satışları gerilerken, Türkiye otomotiv pazarı ise Mart ayını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 büyüme ile kapattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ilk çeyrekte yüzde 41 artarak 124 bin 403 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de Mart ayında satılan yeni otomobil ve hafif ticari araç sayısı da 50 bin adet olarak ölçüldü.

Otomotiv üretiminin durduğu dünyanın en büyük ikinci pazarı ABD'de de Mart ayında satışlar yüzde 38 oranında düşmüştü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!